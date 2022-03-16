Япония отменит для России статус "наиболее благоприятствуемой нации" в торговле

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство Японии намерено отменить торговый статус "наиболее благоприятствуемой нации" для России в рамках дополнительных санкций в связи со спецоперацией на Украине, сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, правительство может объявить о решении лишить Россию статуса "наиболее благоприятствуемой нации" в торговле в среду.

Эти меры означают, что российский импорт будет облагаться более высокими тарифами.

Президент США Джо Байден объявил о таких же мерах в пятницу. Тем временем, лидеры стран G7 выступили с совместным заявлением, в котором пообещали лишить Россию статуса "наиболее благоприятствуемой нации".