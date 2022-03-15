Япония ввела санкции в отношении 17 граждан России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Япония вводит санкции в отношении 17 физлиц из России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве Японии отметили, что меры по замораживанию активов 17 граждан России были приняты "с учетом нынешней международной ситуации вокруг Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и в качестве вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира".

Среди лиц, которых коснутся новые санкции, 11 депутатов Госдумы: Геннадий Зюганов, Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Иван Мельников, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев.

Кроме того, санкции введены в отношении владельца компании "Ренова" Виктора Вексельберга и нескольких родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.