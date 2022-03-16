Wildberries начал внутреннее расследование сбоя в работе сайта и приложений

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Технические специалисты Wildberries устранили более 90% ошибок в работе мобильных приложений и сайта, сообщила компания. В ближайшее время будут исправлены оставшиеся технические неполадки, пообещала она.

По данным Downdetector, которые приводит Wildberries, количество ошибок в работе приложений и сайта к утру 16 марта снизилось в 16 раз по сравнению с 14 марта. Самые частые проблемы, на которые жаловались пользователи - отслеживание заказа (60%), работа приложения (29%) и сайта (11%).

Компания запустила внутреннее расследование инцидента от 14 марта, который повлек за собой появление ошибок в работе мобильных приложений и сайта, говорится в сообщении онлайн-ритейлера. По результатам расследования материалы будут переданы в правоохранительные органы. Компания также проинформировала об инциденте представителей регулирующих органов.

Wildberries также сообщил, что срок возврата товаров надлежащего качества через пункты выдачи или курьерскую службу был продлен, автоматически был увеличен срок хранения товаров в пунктах выдачи заказов. Получение заказов возможно как по кодам, так и с предъявлением удостоверяющего личность документа. В мобильных приложениях на сайте wildberries.ru покупателям доступен основной функционал по оформлению и оплате заказов, отображению текущего статуса заказа и код для получения заказа. Пункты выдачи заказов продолжают работать в стандартном режиме.

Кроме того, онлайн-ритейлер заявил, что комментарии об уничтожении IT-инфраструктуры и потере бэкенда в компании являются "домыслами диванных аналитиков". IT-инфраструктура не пострадала, у компании есть все необходимые данные для восстановления ее полной работоспособности, персональные и финансовые данные пользователей надежно защищены, заверил Wildberries.