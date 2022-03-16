Х5 ввела должность президента и назначила на нее директора по правовым вопросам и GR

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет X5 Retail Group, крупнейшего в РФ ритейлера, управляющего магазинами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Чижик", принял решение изменить структуру управления и создать должность президента - главы компании.

Новую должность займет Екатерина Лобачева, ранее занимавшая должность директора по правовым вопросам и взаимодействию с органами государственной власти.

Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман сосредоточится на операционном управлении бизнесом, говорится в сообщении Х5.

Лобачева присоединилась к команде Х5 в 2016 году, она имеет более чем 15-летний опыт работы в юридической сфере, сообщается на сайте ритейлера. До прихода в Х5 Лобачева на протяжении более пяти лет занимала руководящие должности в ООО "ЕвразХолдинг". За период работы она реализовала ряд проектов в части корпоративной структуры и М&А-сделок, оптимизации и автоматизации процессов. Ранее работала в ОАО "МДМ Банк" и "Инвестиционный строительный холдинг".

Шехтерман был назначен CEO X5 в 2015 году, после того как этот пост покинул Стефан Дюшарм. Ранее, с 2013 по 2015 год, он входил в состав набсовета, где занимал пост председателя комитета по назначениям и вознаграждениям. В 1996 году он основал RosExpert - консалтинговую компанию в области подбора топ-менеджеров. В конце 2021 года Heidrick & Struggles заключила соглашение о покупке RosExpert у Шехтермана и менеджмента. Предполагалось, что сделка будет закрыта в I квартале при соблюдении определенных условий. На сайте Heidrick & Struggles говорится, что она приостановила текущий бизнес в РФ.

Ранее в марте Х5 сообщила, что ее наблюдательный совет покинули Джеффри Кинг, Ричард Брашер, а также Дюшарм и Михаил Фридман, попавший под санкции ЕС (а позже и Великобритании).

X5 Retail Group N.V зарегистрирована в Нидерландах. Структуре "Альфа-групп" CTF Holdings S.A. принадлежит 47,86% акций Х5.