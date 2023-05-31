Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Акционеры X5 30 июня могут переизбрать трех членов правления

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - X5 Retail Group 30 июня проведет годовое собрание акционеров, сообщила компания.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании - 2 июня.

На ГОСА акционеры могут переизбрать трех членов правления - корпсекретаря компании Фрэнка Лёйста, операционного директора Квинтена Пира и CEO ритейлера Игоря Шехтермана.

В 2022 году полномочия Шехтермана были продлены до 2025 года.

Кроме того, акционерам предлагается переизбрать CEO провайдера дистрибьюторских и логистических услуг ALIDI Петра Демченкова в наблюдательный совет компании. В настоящий момент Демченков - председатель набсовета X5.

Вопрос о дивидендах в повестке дня собрания не значится. Ранее набсовет Х5 рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.

Также акционеры рассмотрят вопросы об утверждении годового отчета, финансового отчета за прошедший год и ряд других вопросов.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Крупнейшим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам 2022 года выросла на 7,7%, до 52,25 млрд рублей.

X5 X5 Retail Group Альфа-групп Игорь Шехтерман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Магнит" поменяет структуру управления

"Магнит" поменяет структуру управления

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП РФ в апреле в 3,3% на фоне низкой базы

Безработица в РФ в апреле упала до 3,3% и обновила исторический минимум

Безработица в РФ в апреле упала до 3,3% и обновила исторический минимум

Минсельхоз сократил разрешенный объем ввоза сыворотки для детского питания

Минэкономразвития предложило доработать законопроект о нефинансовой отчетности

"Иркут" готов обсуждать ремоторизацию SSJ100 при желании собственника самолета

"Иркут" готов обсуждать ремоторизацию SSJ100 при желании собственника самолета

"АвтоВАЗ" начал отгрузки дилерам обновленной Lada Vesta

"АвтоВАЗ" начал отгрузки дилерам обновленной Lada Vesta

"Газпром" фиксирует новый суточный максимум поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Крупный бизнес неоднозначно оценивает идею ввести обязательную ESG-отчетность

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });