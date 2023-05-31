Акционеры X5 30 июня могут переизбрать трех членов правления

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - X5 Retail Group 30 июня проведет годовое собрание акционеров, сообщила компания.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании - 2 июня.

На ГОСА акционеры могут переизбрать трех членов правления - корпсекретаря компании Фрэнка Лёйста, операционного директора Квинтена Пира и CEO ритейлера Игоря Шехтермана.

В 2022 году полномочия Шехтермана были продлены до 2025 года.

Кроме того, акционерам предлагается переизбрать CEO провайдера дистрибьюторских и логистических услуг ALIDI Петра Демченкова в наблюдательный совет компании. В настоящий момент Демченков - председатель набсовета X5.

Вопрос о дивидендах в повестке дня собрания не значится. Ранее набсовет Х5 рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.

Также акционеры рассмотрят вопросы об утверждении годового отчета, финансового отчета за прошедший год и ряд других вопросов.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Крупнейшим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам 2022 года выросла на 7,7%, до 52,25 млрд рублей.