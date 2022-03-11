Softline отозвала прогноз на 2021 финансовый год

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Softline сообщила, что отзывает прогноз на 2021 финансовый год в связи с возросшей неопределенностью, вызванной "меняющейся нормативно-правовой средой и региональными сбоями, а также влиянием на российскую дочернюю компанию".

Ранее компания прогнозировала, что по итогам 2021 финансового года ее оборот составит порядка $2,3-$2,4 млрд, маржинальность по скорректированному показателю EBITDA - 26%.

Softline также отмечает, что пока слишком рано делать какие-либо обоснованные прогнозы по обороту и прибыльности на 2022 финансовый год.

Softline по-прежнему не ожидает существенного влияния на деятельность международного бизнеса за пределами России, на долю которого приходится почти 50% общего оборота.

В то же время в России в последние две недели компания столкнулась с определенными сбоями в повседневной деятельности, включая влияние на поставки, финансовые потоки и волатильность валютных курсов. При этом Softline отмечает, что имеет относительно низкую подверженность риску в рублях. Компания по-прежнему рассчитывает на то, что сможет эффективно управлять бизнесом в России.