Боррель подтвердил обсуждение расширения санкций в сфере энергетики против РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС намерены обсуждать возможное расширение санкций против РФ, особенно в сфере энергетики и по вопросу эмбарго на импорт нефти из РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы продолжим говорить, о каких санкциях можно подумать еще снова, особенно в связи с энергетикой", - сказал он журналистам перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС.

На вопрос, пойдет ли речь, в частности, о возможности нефтяного эмбарго, Боррель сказал, что "министры это обсудят".

Ранее СМИ сообщали, что руководители стран Евросоюза и президент США Джо Байден на предстоящих на этой неделе саммитах в рамках ЕС, "семерки" и НАТО рассмотрят возможности дальнейшего расширения антироссийских санкций.

По словам источников СМИ, ЕС уже работает над пятым пакетом санкций, в который может войти введение эмбарго на импорт странами Союза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.