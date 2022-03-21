Maersk начал поэтапную фазу сворачивания деятельности в РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Датская A.P. Moeller-Maersk A/S, заявившая ранее о прекращении работы в России, в понедельник уведомила российских клиентов о старте сворачивания бизнес-активности компании в РФ.

"Поэтапное свертывание нашей активности уже началось, и, к сожалению, на сегодняшний момент у нас нет ясности относительно перспектив возобновления деятельности Maersk в России", - говорится в уведомлении.

"С самого начала конфликта на Украине нашим приоритетом было обеспечение безопасности и благополучия наших сотрудников. Этот приоритет мы сохраняем и в связи с этим решением. В ходе поэтапного сворачивания деятельности Maersk в России в ближайшие шесть месяцев мы сделаем все, что в наших силах, для поддержки наших российских сотрудников и членов семей", - сообщил Maersk.

"Если ваш груз уже находится в пути, мы сделаем все возможное для исполнения наших обязательства и доставки груза в пункт назначения. В то же время начиная с текущего момента Maersk прекращает прием новых букингов на всех своих сервисах – включая океанские, трансконтинентальные железнодорожные и авиационные в и из России", - сообщил перевозчик.

В компании напомнили, что планируют вывезти все ранее ввезенные в Россию контейнеры до конца апреля. По данным Maersk, в РФ у компании остается порядка 50 тыс. своих контейнеров, в основном порожних.

Maersk – судоходное подразделение датской A.P. Moeller-Maersk A/S, мирового лидера в контейнерных перевозках и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов. Офисы Maersk в России находятся в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Калининграде и Владивостоке.