ВТБ в марте увеличил выдачу льготной ипотеки на 35%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - По итогам трех недель марта ВТБ на 35% больше льготных ипотечных кредитов, чем за тот же период февраля, сообщила пресс-служба банка.

"По итогам трех недель марта ВТБ выдал более 8 тыс. ипотечных кредитов по госпрограммам на сумму свыше 30 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом февраля продажи выросли на 35%", - говорится в сообщении.

Эксперты банка связывают это с ростом доли льготных ипотечных программ в общей структуре выдачи из-за роста ключевой ставки. При этом общий объем продаж остается сопоставимым с результатами прошлого месяца.

Почти две трети (65%) выданных в марте льготных кредитов приходится на программу "семейной" ипотеки, по ней выдано почти 20 млрд рублей. Еще на 10 млрд рублей банк выдал кредитов по ипотеке на новостройки и 1 млрд - по "Дальневосточной".

"В настоящий момент ипотека с господдержкой клиентам ВТБ доступна по ставке от 4,3%, ставка по "Дальневосточной ипотеке" фиксированная и составляет 0,1%", - напомнили в банке.

Ранее Сбер сообщил, что за три недели марта банк выдал в полтора раза больше льготных ипотечных кредитов, чем за тот же период февраля.

"Объем выдач ипотеки по всем льготным программам "Домклик" от Сбера за три недели марта 2022 года увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом февраля текущего года", - говорится в сообщении.