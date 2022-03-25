В ВТБ заявили, что льготная программа может занять до 80% ипотечного рынка

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Выдача по льготной ипотеке с господдержкой может занять 75-80% от общего объема продаж, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Программа льготной ипотеки достаточно широкая, и буквально на днях было принято решение правительством и президентом. Мы уже начали принимать заявки под 12%, были расширены лимиты до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 6 млн по регионам. Это будет точно пользоваться спросом. Если сейчас там половина ипотеки выдавалась по льготам, то я думаю, что уровень льготной ипотеки достигнет 75-80%", - сказал Костин в интервью РБК-ТВ в пятницу.

Сделки по предварительно одобренным заявкам банк планирует провести 1 апреля, после вступления в силу постановления о новых условиях программы.

Ранее ВТБ сообщал, что по итогам трех недель марта банк выдал на 35% больше льготных ипотечных кредитов, чем за тот же период февраля. С аналогичными заявлениями выступил и Сбербанк.

Накануне правительство объявило о новых параметрах льготной ипотеки на новостройки с 1 апреля 2022 года.

"Пришло время изменить параметры и вернуть к тому, как они были раньше, а именно поднять ставку до 12%, а в сегодняшних условиях это не плохая ставка, и сумму кредитов для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая, поднять до 12 млн, а для всех других ставку поднять с 3 до 6 млн", - заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Остальные льготные программы с господдержкой остались без изменений.