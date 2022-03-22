Цена газа для Молдавии в апреле может превысить $1000 за тысячу кубометров

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Закупочная цена газа для Молдавии в апреле может превысить $1 тысячу за тысячу кубических метров, заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан журналистам во вторник.

Он напомнил, что согласно договору, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года, с апреля изменится формула расчета цены. Договор предусматривает, что в I и IV кварталах каждого года 70% цены формируется в зависимости от стоимости товаров нефтяной корзины, 30% - от рыночных цен на газ. Во II и III кварталах используется обратная формула, стоимость газа рассчитывается следующим образом: 70% среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины.

"Это значит, что 70% стоимости будет зависеть от средней цены газа в марте", - отметил Чебан.

Он напомнил, что в начале марта из-за ситуации вокруг Украины цены на газ в Европе обновили исторические максимумы. Исторический ценовой рекорд на TTF - ключевом газовом хабе Европы - на торгах 7 марта составил $3892 за тысячу кубометров.

"С тех пор цены существенно снизились, но недостаточно, чтобы компенсировать аномальный рост в начале месяца. Цены на газ в Европе на торгах 22 марта чуть превышают $1,1 тыс. за тысячу кубометров. Да, цена на газ Европе сокращается, но сложно представить каким должно быть снижение, чтобы перекрыть скачок цен в начале марта", - сказал Чебан. Он также отметил, что и цены на нефть выросли на 15-20% с начала военной спецоперации на Украине.

"Тем не менее, мы не будем торопиться требовать повышения тарифа для потребителей. Мы рассчитываем на то, что цена на европейских рынках будет снижаться в апреле и мае", - сказал Чебан.

Как сообщалось, "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Молдавия по условиям контракта должна до 20-го числа каждого месяца оплачивать потребление в первой половине текущего месяца. Дважды за последние полгода с расчетами возникали проблемы: потребители в Молдавии за газ расплачиваются в месяце, следующем после расчетного, и у компании не было возможности погасить долг перед "Газпромом".

Российский концерн дважды объявлял о возможной приостановке поставок газа, однако молдавская сторона в итоге смогла изыскать необходимую сумму.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей в республике были повышены в 2,4 раза. Однако этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, предусмотренной контрактом. В конце января тарифы для потребителей были повышены задним числом (с 1 января) еще на 40%.

В ноябре 2021 года закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1 тыс. кубометров, в декабре - $550, в январе - $647, в феврале - $564, в марте - $547.