"Молдовагаз" с 1 мая перейдет на расчеты за российский газ в рублях

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" с 1 мая перейдет на рубли в расчетах с "Газпромом", заявил журналистам председатель правления АО Вадим Чебан.

"Согласно действующим договорным условиям, сейчас у нас есть три варианта оплаты потребленного природного газа: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре", - сказал Чебан.

Отказ от расчета в долларах между двумя компаниями был прописан в договоре, который был подписан АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" 29 октября и вступил в силу 1 ноября 2021 года.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность того, что платежи будут производиться только в российских рублях, а также насколько это сложно для Молдавии, глава "Молдовагаз" сказал, что "проблем возникнуть не должно, а платежи в рублях уже делались и раньше".

"Для нас не ново платить в рублях. Более того, у нас и раньше были ситуации, когда мы осуществляли платежи в российских рублях", - подчеркнул Чебан.

Ранее 23 марта вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну также сказал, что "переход на расчеты за газ в рублях не будет иметь никаких последствий для Молдавии".

Незадолго до этого президент Владимир Путин заявил, что расчеты за газ и другой экспорт из России в страны Европы и США в ближайшее время будет переведена в рубли.