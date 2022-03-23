Компании с кредитом по плавающим ставкам смогут на 3 месяца зафиксировать размер выплат

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет компаниям, взявшим до 27 февраля 2022 года рублевые кредиты по плавающим ставкам, на три месяца зафиксировать размер своих выплат кредиторам.

Поправки в законодательство опубликованы в электронной базе данных парламента, они внесены ко второму чтению законопроекта (№84931-8).

В поправках говорится, что заемщик - юридическое лицо, заключившее с кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или "ВЭБ.РФ" до 27 февраля 2022 года кредитный договор (договор займа), содержащий условие о начислении процентов, размер которых определяется в зависимости от изменения переменной величины, вправе в любой момент в течение действия такого договора, но не позднее 1 июня 2022 года обратиться к кредитору с требованием об особом порядке начисления и уплаты процентов.

Кредит должен быть предоставлен в рублях. За кредитными каникулами не могут обратиться субъекты МСП, банки, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке. "Правительство РФ вправе установить иные критерии для заемщиков, при соответствии которым на них не распространяется действие настоящей статьи", - говорится в поправках.

В течение переходного периода (трех месяцев) на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика перед кредитором, ежемесячно начисляются и уплачиваются проценты, размер которых рассчитывается по специальной формуле. При этом в первом месяце размер процентов не может превышать 12,5%, во втором - 13,5%, в третьем - 16,5%.

"Правительство РФ устанавливает порядок и критерии, при соответствии заемщика которым с 1 октября по 31 декабря 2022 года осуществляется возмещение кредитору 70% недополученного дохода, связанного с предоставлением заемщику переходного периода", - говорится в законопроекте.

Законопроект не распространяется на договоры займа, заключенные путем размещения облигаций.

Аналогичная мера предусматривается для физических лиц, заключивших до 27 февраля 2022 г. договоры ипотеки по плавающим ставкам.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в среду.