Власти РФ обсуждают плавное повышение плавающих ставок по кредитам для бизнеса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство совместно с Центробанком прорабатывают вопрос о льготном периоде и плавном повышении ставок по кредитам для бизнеса, которые были привязаны к ключевой ставке Банка России, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Еще есть один вопрос, над которым мы работаем, с которым столкнулась экономика. Дело в том, что 40% всего кредитного портфеля в экономике - тех кредитов, которые получили предприятия, ставка по ним привязана к ключевой ставке, то есть определяется по формуле "ключевая ставка плюс". В результате подъема ключевой ставки с 9,5% до 20% очень многие компании столкнулись с резким удорожанием кредитов - они подорожали примерно на 11 п.п.", - отметил министр.

"Мы сейчас вместе с ЦБ по поручению председателя правительства прорабатываем вопрос о льготном периоде, когда бы не все сразу плюс 10,5 п.п. предъявлялись заемщику, а с тем, чтобы это повышение было плавное", - сказал Решетников.

"Отдельно рассматриваем два направления - по МСП и по крупным компаниям. Это вопрос, по которому мы сейчас работаем. Надеюсь, в ближайшее время тоже придем к согласованному решению", - добавил он.

Накануне глава РСПП Александр Шохин сообщил "Интерфаксу", что бизнес предлагает привязывать такие кредиты к "старой" ключевой ставке (составляла 9,5%). "Нас беспокоит, что средне-крупные компании, не являющиеся МСП, они могут выскочить из пакета поддержки", - отметил он, добавив, что проблема ограниченности финансирования из-за повышения ставки ЦБ является сейчас одной из ключевых.