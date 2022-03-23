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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Аналитики прогнозируют рост цен на авиабилеты в РФ в полтора раза

Аналитики прогнозируют рост цен на авиабилеты в РФ в полтора раза
Фото: Chris Jackson/Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Цены на билеты российских авиакомпаний в 2022 году вырастут как минимум в 1,5 раза, а спрос на перелеты при этом упадет на 20%, считают аналитики "ВТБ Капитала".

Средняя стоимость билета, согласно обзору аналитиков, вырастет с 9 тыс. до 14 тыс. руб.

Такие прогнозы основаны на ожиданиях двукратного роста стоимости авиакеросина и ослабления рубля, которое приведет к повышению в 1,5 раза стоимости лизинга самолетов (по большей части это лизинг у зарубежных компаний). Расходы на топливо и лизинг вместе составляют две трети от всех затрат авиаперевозчиков, говорится в обзоре.

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Глава Минтранса РФ Виталий Савельев накануне сообщил, что в летнем сезоне из-за высокого спроса авиабилеты традиционно подорожают, но ненамного.

После начала спецоперации РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри РФ было также частично ограничено: по решению Росавиации с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей (а также их техобслуживание и страхование) и обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками.

Россия
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