Дума готовит предложения по работе бизнеса в условиях роста ставок по лизингу

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике и комитет по защите конкуренции собирают предложения участников рынка для разрешения ситуации, которая сложилась между лизингодателями и лизингополучателями из-за роста ставок.

Вопрос о ситуации с лизингом 23 марта на пленарном заседании поднял председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг в ходе обсуждения законопроекта о введении для крупных компаний с рублевыми кредитами, взятыми по плавающим ставкам, адаптационного периода по выплате процентов сроком на три месяца.

"Здесь не учтены взаимоотношения лизингодателей и лизингополучателей", - сказал он.

Он напомнил, что основной авиа и железнодорожный транспорт в России находится в лизинге. "Вы знаете, уже все убедились в том, что у нас воздушный транспорт "на землю опустился". У нас сейчас вагоны, подавляющее большинство подвижного состава, да практически весь подвижной состав - он сейчас в лизинге. Резкое повышение ставок по лизингу, которое сейчас произошло - в три раза, увеличило платежи за вагоны", - сказал депутат, отметив, что лизинговые платежи сейчас превышают платеж, который компании-перевозчики получают за провозную плату.

"То есть это отрицательный бизнес получился, и сейчас уже есть планы вагоностроительных заводов, которые как минимум останавливаются на три месяца. Я собирал с отрасли информацию, в мае - в июне на три месяца практически, это пока на три месяца будут останавливаться почти все заводы", - сказал депутат.

"Та же самая история у нас в автомобилестроении. Поставки оборудования, у нас же многие программы по импортозамещению, по СПИК, оборудование, купленное под займы Фонда развития промышленности - они все были оплачены, оборудование поставлено, но тут задним числом пересматривают ставки в три раза, то есть это оборудование, фактически его не окупить вообще никак. Фактически останавливаются предприятия", - добавил Гартунг.

"Вопрос требует дополнительного обсуждения, дополнительных средств, это затратная очень мера. Мы договорились, что подготовим совместное обращение комитетов к концу сегодняшнего дня и в ближайшее время рассмотрим на совместном заседании комитетов этот вопрос", - сказал глава комитета по экономической политике Максим Топилин.

"Завтра на комитете по экономической политике будет представлен отдельный пакет и дальше мы будем подключать профильные комитеты для дальнейшей работы над этим направлением", - сказал первый зампред комитета по экономической политике Денис Кравченко.