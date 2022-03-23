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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Карл Айкан прогнозирует рецессию в США из-за инфляции и действий ФРС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Инвестор-миллиардер Карл Айкан выразил сомнение в том, что Федеральной резервной системе (ФРС) удастся обеспечить "мягкую посадку" в экономике, то есть сдержать инфляцию, не навредив экономическому росту.

"Я думаю, что посадка будет жесткой, - сказал он CNBC. - Когда инфляция набирает обороты, это страшная вещь. Я думаю, что у нас вполне может быть рецессия или даже хуже".

Айкан, глава инвестиционной компании Icahn Enterprises, заявил, что в последние годы его компания активно хеджирует риски по длинным позициям. При этом он отказался давать краткосрочные прогнозы, отметив только, что события в Украине только увеличивают неопределенность в отношении макроэкономического прогноза.

Опасения грядущей рецессии в США также подстегивает сокращение разницы между доходностью краткосрочных и долгосрочных US Treasuries. Как сообщалось, спред между доходностью 2-летних и 10-летних US Treasuries сократился примерно до 0,2% по сравнению с 0,9%. Трейдеры опасаются, что спред может стать отрицательным, а такая ситуация обычно воспринимается как сигнал о грядущей рецессии.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США в среду снижаются на 0,3-0,6%. Торги накануне индексы завершили уверенным ростом.

США ФРС Карл Айкан Icahn Enterprises
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