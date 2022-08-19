Японская SBI окончательно прекратит майнинг криптовалют в России

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Японская SBI Holdings Inc. сообщила об окончательном прекращении майнинга криптовалют в России.

События на Украине привели к появлению неопределенности перспектив майнингового бизнеса в Сибири, а спад на глобальном рынке криптовалют привел к снижению прибыльности криптодобычи, заявил представитель SBI Bloomberg.

Недавно главный финансовый директор SBI Хидеюки Кацучи объявил о намерении компании продать все оборудование для майнинга в России.

Сибирские города в России стали популярным местом среди криптомайнеров из-за относительно дешевой электроэнергии. Однако после того как в апреле власти США наложили санкции на швейцарскую BitRiver, у которой были майнинговые установки в России, все больше представителей индустрии, работающих на территории страны, начали опасаться, что также могут подпасть под действия ограничительных мер.

SBI приостановила криптомайнинг в России почти сразу после начала военных действий на Украине. Этот фактор в том числе привел к тому, что бизнес криптоактивов компании во втором квартале получил доналоговый убыток в размере 9,7 млрд иен ($72 млн) и сама SBI также зафиксировала квартальный чистый убыток впервые за 10 лет - в размере 2,4 млрд иен.

Компании пока неясно, к какому времени она сможет полностью закрыть криптовалютный бизнес в России, отметил ее представитель, добавив, что SBI сохранит свое банковское подразделение в России - SBI Bank LLC.