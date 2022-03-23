Газ в Европе подскочил на 10% на решении РФ перевести оплату поставок в рубли

Фото: Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе подскочила на 10% на фоне решения России перевести оплату экспорта газа в рубли.

При этом рост цены по отношению к закрытию предыдущего дня составил более 25%.

После заявления президента России Владимира Путина о принятом решении обязать покупателей газа из недружественных стран покупать рубли на российском рынке и платить за поставки газа в рублях цена ближайшего (апрельского) фьючерса на бирже ICE Futures взлетела до $1359 за тысячу кубометров с уровня примерно $1240 до этого. Днем ранее торги газом на спотовом рынке завершились на уровне $1077.

Помимо новостного фона на цену газа в Европе влияет наблюдаемое в настоящее время двукратное падение выработки электроэнергии за счет ветра. На прошлой неделе (с 14 по 20 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, в понедельник этот показатель упал до 13,8%, а во вторник - до 11,3%. Далее на неделе ожидается довольно слабый ветер, что сократит выработку электроэнергии из возобновляемых источников. Снижение этого показателя является катализатором роста спроса на газ и цены на него.