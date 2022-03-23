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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

"Роскосмос" будет заключать международные контракты в рублях

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" будет заключать контракты с иностранными заказчиками только в рублях, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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"Хочу сказать, что коли такое началось по всей стране, то мы соответственно тоже теперь все наши внешние контракты будет заключать исключительно в рублях. По такой же схеме как будут работать сейчас наши углеводородобывающие компании. Я думаю, что это правильное решение", - сказал Рогозин в эфире Первого канала.

"Фактически 24 февраля, когда уже мы стали жить в новой реальности, когда уже началась специальная военная операция, я с нашим финансово-экономическим блоком госкорпорации "Роскосмос", мы сразу проговорили наше предложение в адрес Минфина России", - добавил он.

Ранее в среду президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в недружественные страны переводится в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

Роскосмос Дмитрий Рогозин
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