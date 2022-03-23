Что произошло за день: среда, 23 марта

Перевод оплаты поставок российского газа на рубли, высылка 45 дипломатов РФ из Польши, возобновление торгов на рынке акций Мосбиржи со среды

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Оплата поставок российского газа на экспорт в недружественные страны переводится в рубли. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ РФ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями газа. Он также заявил, что Запад фактически объявил дефолт по своим обязательствам перед РФ, предложив отказаться от оплаты в валюте российских товаров.

- МИД РФ сообщил, что Москва и Киев провели уже два обмена пленными.

- Белгородский губернатор сообщил о взрыве снаряда в местном селе. По его словам, снаряд был выпущен с территории Украины, есть пострадавшие. В селах Журавлевка и Нехотеевка вводится режим ЧС, около 120 местных жителей вывезут в Белгород.

- Польша решила выслать 45 российских дипломатов. Власти подозревают их в шпионаже. Российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Польша не даст согласие на приезд новых дипломатов на смену высланным. МИД РФ пообещал ответ.

- ЦБ в четверг возобновит торги на рынке акций МосБиржи после почти месячного перерыва. Первый торговый день будет укороченным - с 9:50 до 14:00. Будут доступны 33 самые ликвидные бумаги, по ним будет установлен запрет коротких продаж.

- Bloomberg сообщил об отъезде Анатолия Чубайса из России. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями, но не стал комментировать информацию о его отъезде.

- "Северсталь" не смогла провести тестовый платеж по еврооблигациям-2024. Он был заморожен платежным агентом. Компания продолжает консультации с партнерами и заявляет об устойчивом финансовом положении, готовности и желании исполнять свои долговые обязательства.

- Каспийский трубопроводный консорциум приостановил погрузку нефти на терминале близ Новороссийска. Прокачка снижена, запас в резервуарах закончится через сутки. В начале недели консорциум после неблагоприятных погодных условий остановил на ремонт два из трех действующих выносных причальных устройства.

- Недельная инфляция в РФ с 12 по 18 марта составила 1,93%. Показатель третью неделю подряд держится в районе 2%. Годовая инфляция в РФ ускорилась до 14,5%. Лидером по росту цен остается сахар: песок подорожал на 13,8%. За три недели марта цены на отечественные легковые машины выросли чуть менее, чем за весь прошлый год: на 18%.