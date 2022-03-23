Власти Удмуртии попросили Дурова снизить расценки на рекламу в Telegram

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов в официальном письме к создателю Павлу Дурову попросил его снизить стоимость рекламы в мессенджере.

"Уважаемый Павел Валерьевич, просим Вас рассмотреть возможность снижения стоимости размещения рекламы в Telegram, а также зафиксировать цены в рублях, что позволит предпринимателям сохранять охваты целевой аудитории, выстраивать продажи и продвижение внутри мессенджера", - говорится в тексте письма, которое Сунцов выложил в собственном телеграм-канале.

Он отметил, что реклама в Telegram на данной платформе составляет от 2 млн евро, что фактически делает невозможным доступ большинства предпринимателей к этой услуге. Также он обратил внимание, что сейчас на этой платформе растет число пользователей, каналов и представленность брендов.