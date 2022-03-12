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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:58

Медведев отказался от использования Facebook и Instagram

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отказался от использования социальных сетей Facebook и Instagram, сообщил его помощник Олег Осипов.

"Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы "Мета" в связи с занятой их руководством антироссийской позицией", - пояснил Осипов.

В ночь на пятницу западные СМИ сообщили, что входящие в группу Meta Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.

Генпрокуратура РФ в пятницу направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории РФ.

"Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации", - заявили в Генпрокуратуре РФ.

Кроме того, надзорный орган потребовал от Роскомнадзора заблокировать в РФ Instagram.

4 марта в России по требованию Генпрокуратуры за цензуру российских СМИ была заблокирована соцсеть Facebook.

Дмитрий Медведев Meta

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