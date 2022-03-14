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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Депутат Горелкин допустил скорую блокировку YouTube в России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Зампредседателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин считает, что, если YouTube не выполнит требования Роскомнадзора и не восстановит доступ к российским каналам, платформу могут заблокировать.

"Решительность государства в вопросе блокировки Instagram - это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев. Все юридические основания для ограничения доступа к платформе у Роскомнадзора есть, и список нарушений очень внушительный", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.

По его убеждению, предотвратить блокировку может только сам YouTube, выполнив законные требования российских властей.

Депутат отметил, что с YouTube не удален 2 501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2 387 материалов "с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе", а также "практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ".

В недавнее время в России заблокировали Twitter, Facebook и Instagram.

11 марта YouTube заявил, что планирует заблокировать по всему миру все YouTube-каналы, связанные с российскими медиа, финансируемыми государством. 14 марта Роскомнадзор потребовал от видеохостинга прекратить блокировку каналов, связанных с Гостелерадиофондом.

YouTube Роскомнадзор Антон Горелкин Госдума Twitter Facebook Instagram

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