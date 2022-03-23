Ростовские кролиководы попросили о господдержке

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Кролиководы Ростовской области попросили оказать отрасли господдержку, сообщает пресс-служба парламента региона по итогам "круглого стола" в Неклиновском районе.

Руководитель крупного кролиководческого хозяйства Роман Пудешев попросил о господдержке в закупке комбикорма. Он отметил, что в других регионах России "размер такой поддержки доходит до 30%". По его словам, из-за подорожания комбикорма производители вынуждены повышать цены на мясо.

Вице-спикер областного Заксобрания - председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко считает, что это предложение необходимо поддержать, добавили в пресс-службе.

"Я глубоко убежден, что воплотятся в реальность прозвучавшие в ходе нашего "круглого стола" предложения по оказанию господдержки в сфере реализации готовой продукции, закупке кормов, расходы на которые составляют до 80% себестоимости кроличьего мяса. Тут должны быть четкие решения областного Минсельхоза, а депутаты донского парламента предложат нормативное регулирование этого процесса ", - сказал Василенко.

По его словам, "не так давно существовала господдержка кролиководства, а сегодня ее нет".

"Мы сегодня поддерживаем производство индюшиного, утиного мяса, разведение крупного рогатого скота, а вот производство кроличьего диетического мяса, которым могут заниматься очень многие люди, мы оставили в стороне", - отметил Василенко.

Он добавил, что сейчас в России производится более 20 тысяч тонн кроличьего мяса, на долю Ростовской области из этого объема приходится 800-900 тонн. В России поголовье кроликов за период 2010-2020 годов выросло в 1,2 раза.