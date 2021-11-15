СЖР попросил Минцифры признать издательский бизнес пострадавшим

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Союз журналистов России сообщил, что просит главу Минцифры Максута Шадаева включить книгопечатание, а также издание газет и журналов в перечень отраслей, нуждающихся в господдержке из-за пандемии COVID-19.

В обращении к министру также названа деятельность в области телевизионного и радиовещания, деятельность сетевых изданий, деятельность информационных агентств.

Весной 2020 года СЖР и Альянс независимых региональных издателей уже просили включить СМИ в список отраслей экономики, получающих приоритетную поддержку правительства и "это дало возможность выжить многим изданиям, находящимся на грани банкротства". В сентябре 2020 года тогдашний замглавы Минцифры Алексей Волин отмечал, что поддержку после включения СМИ в перечень пострадавших отраслей получили 30 тысяч средств массовой информации или 99% нуждающихся в ней.

"Новые волны коронавирусной инфекции, введение локдаунов и вынужденные постановления региональных и муниципальных властей об ограничениях работы предприятий в 2021 году снова ставят под угрозу существование многих СМИ. В связи с этим СЖР уверен, что предлагаемые изменения дадут положительный социально-экономический эффект для СМИ", - говорится в сообщении Союза.