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РЖД попросили из бюджета 17 млрд рублей из-за роста цен на металл

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров попросил 17 млрд рублей субсидий у государства на компенсацию роста цен на металлопродукцию. Об этом пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 23 июля.

Удорожание металла приведет к росту инвестпрограммы, касающейся строительства и реконструкции инфраструктуры, на 10-12 млрд руб. во втором полугодии, сообщается в документе.

Также, сообщает Белозеров со ссылкой на полученное от поставщика уведомление, из-за введения с 1 августа вывозных пошлин на металлопродукцию Evraz, основной поставщик рельсового проката, временно - до конца 2021 года - повышает отпускные цены на площадке "Евраз ЗСМК" на 27%, или 6 млрд руб. "По результатам проведенных переговоров поставка рельсовой продукции возобновилась в сокращенном объеме", - пишет глава монополии.

"Суммарное удорожание в 2021 году в связи с ростом цен на металлопродукцию оценивается в 17-19 млрд руб., в том числе 1,2 млрд руб. операционных затрат, резюмирует Белозеров. В этой связи он просит либо субсидию или взнос в уставный капитал ОАО РЖД на 17 млрд руб., либо изменение тарифов", - пишет "Коммерсантъ".

О том, что РЖД в связи с ростом цен на металл и введением экспортных пошлин запросили господдержку на 17 млрд рублей, сообщает в понедельник и РБК.

"С учетом изложенного прошу для компенсации возросшей ценовой нагрузки на инвестиционный и операционный бюджеты компании в 2021 году рассмотреть возможность реализации мер бюджетной поддержки ОАО "РЖД" (субсидия или взнос в уставный капитал) в сумме 17 млрд руб. либо принятия соответствующих тарифных решений, с которыми компания обращалась ранее", - пишет РБК со ссылкой на письмо главы РЖД.

В РЖД от комментариев отказались. В Evraz не ответили на запрос "Коммерсанта". Источник "Коммерсанта" в отрасли полагает, что действия Evraz, скорее всего, обусловлены желанием вывести цены по всем продажам на рыночный уровень и не отстать от конкурентов, которые показывают более высокую рентабельность.

Согласно операционной отчетности Evraz, которая была опубликована на прошлой неделе, средняя цена реализации стальной продукции в прошлом квартале составила $707 за тонну против $583 за тонну кварталом ранее, при этом цена рельсовой продукции не изменилась, составив $838/тонна, как и кварталом ранее. Во II квартале 2020 года средняя цена реализации рельсов находилась на отметке $812/тонна.

Как сообщалось, у Evraz с РЖД заключен пятилетний контракт с формульным ценообразованием, который действует с 2018 года. По нему предусматривается поставка 3,2 млн тонн рельсов на 111,7 млрд рублей.

РЖД ранее предложили поменять в формуле долгосрочного тарифообразования индекс потребительской инфляции (ИПЦ) на комплексный параметр, более точно отражающий структуру изменения цен на потребляемые монополией материалы и услуги, сообщал "Коммерсантъ". Речь идет об изменении принципа индексации железнодорожных тарифов до конца 2025 года так, чтобы в его основе лежал не ИПЦ, а индекс ценового давления.

РЖД

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