ФРБ Далласа ждет глобальной рецессии из-за ухода с рынка российских энергоресурсов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Исчезновение российских энергоресурсов с мирового рынка на длительное время может иметь тяжелые последствия для мировой экономики, считают эксперты Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа.

"Если основной части экспортируемых Россией энергоносителей не будет на рынке в оставшейся части 2022 года, глобальный экономический спад станет неизбежным. При этом, он будет более затяжным, чем в 1991 году", - отмечается в обзоре экономистов ФРБ Далласа Лутц Килиан и Майкл Плант.

Производство нефти в России превышает 10 млн баррелей в сутки (б/с), на долю страны приходится около 10% мировой нефтедобычи, отмечают эксперты.

По предварительным оценкам, с начала боевых действий на Украине предложение нефти на мировом рынке сократилось на 3 млн б/с, что составляет почти 3% глобальной добычи и является одним из крупнейших сокращений поставок с 1970-х годов.

Заместить российские энергоносители на мировом рынке будет непросто, считают эксперты.

Они отмечают, что после 24 февраля администрация президента США Джо Байдена приняла решение высвободить 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), однако, этот шаг не смог успокоить нефтяной рынок.

"Таким образом, если сокращение поставок нефти из России нельзя будет ограничить, необходимо, чтобы цены на нефть резко выросли и оставались высокими в течение длительного периода, чтобы устранить избыточный спрос на нее, - говорится в обзоре. - Это снижение спроса, вероятно, будет сопровождаться рецессионными последствиями от повышения цен на природный газ и другие сырьевые товары, особенно в Европе".

Усиление глобального ценового давления вынудило Федеральную резервную систему (ФРС) и ряд других мировых ЦБ поднять ключевые процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. Военные действия и санкции усугубили глобальные экономические проблемы. Рост цен на энергоносители и ухудшение ситуации в цепочках поставок будут способствовать дальнейшему усилению инфляции в этом году, отмечает The Wall Street Journal.