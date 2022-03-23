Совет директоров Qiwi покинула Черкасова из банка "Открытие"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Qiwi покинула Надия Черкасова, занимавшая (по последним раскрывавшимся данным) пост зампреда правления банка "Открытие". Как сообщили в Qiwi, изменения в составе совета произошли 21 марта 2022 года.

Черкасова с июня 2018 года была неисполнительным директором, входила в комитет при совете директоров Qiwi по вознаграждениям. "На данный момент эта должность остается вакантной. Мы объявим о новых назначениях в установленном порядке", - отмечает Qiwi.

Банк "Открытие" в конце февраля попал под блокирующие санкции западных стран.

Вскоре после этого с сайта "Открытия" исчезла информация о составе органов управления и структуре акционеров. Не раскрывает аналогичную информацию и Qiwi. По последним раскрытым данным, "Открытию" принадлежало 13,7% голосов Qiwi.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 14,9 млн виртуальных кошельков и чуть больше 96 тысяч терминалов и точек приема платежей.