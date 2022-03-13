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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Власти РФ пообещали поддержку санкционным банкам в случае необходимости

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские банки, оказавшиеся под санкциями разной степени жесткости, могут рассчитывать на господдержку, если она потребуется, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"При необходимости государство поможет банкам. И будем делать все для этого необходимое", - сказал министр в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1", ВГТРК) Павлу Зарубину.

После начала военной операции на Украине целая группа российских банков, включая ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк, попали под блокирующие санкции - с заморозкой активов и отключением от SWIFT. Ограничения в виде запрета на валютные корсчета введены и в отношении Сбербанка, при этом они не являются блокирующими.

"Конечно, для банков это непростая ситуация. Тем не менее, те запасы капитала, которые были созданы, дают возможность сегодня функционировать даже тем банкам, которые попали под самые жесткие ограничения", - сказал Силуанов.

"Все расчеты внутри страны выполняются и будут выполняться. Будут ограничения в расчетах клиентов с зарубежными партнерами. Но, я думаю, что наши кредитные организации перестроят свою работу и в этих условиях", - заявил министр финансов.

Минфина РФ Антон Силуанов

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