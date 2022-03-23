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Lloyds Banking закроет 60 отделений в Британии из-за популярности интернет-банкинга

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Британский Lloyds Banking Group Plc намерен закрыть 60 отделений в Великобритании с учетом роста популярности интернет-сервисов банка, сообщает MarketWatch. Объявлено, что будут закрыты 24 отделения Lloyds Bank, а также 19 офисов Bank of Scotland и 17 - Halifax, которые входят в группу.

В отделение приходит все меньше людей, объяснил коммерческий директор Lloyds Banking Вим Мару. В результате необходимо адаптироваться к росту числа тех клиентов, которые предпочитают осуществлять банковские операции онлайн.

В банке пообещали поддержать сотрудников, потерявших рабочие места, желающие могут быть переведены на другие должности.

Сейчас в Британии открыто 739 отделений Lloyds Bank, 553 - Halifax и 184 - Bank of Scotland.

Lloyds Banking Великобритания Halifax Bank of Scotland Вим Мару
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