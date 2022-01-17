Предправления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения ковид-правил

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Председатель правления второго крупнейшего банка Швейцарии Credit Suisse Антонио Орта-Осорио ушел в отставку после двух нарушений ковид-ограничений в 2021 году, сообщает ВВС News. Его сменил Аксель Леман, говорится в пресс-релизе банка.

Орта-Осорио через пресс-службу сказал, что сожалеет, что некоторые его персональные поступки принесли банку сложности и сказались на его способности представлять банк. Поэтому он полагает, что его отставка пойдет на пользу банку и его акционерам.

Причина отставки Орта-Осорио в пресс-релизе не указана. Представитель Credit Suisse отказался раскрыть ВВС какие-либо подробности.

По сведениям ВВС, отставке банкира предшествовало внутреннее расследование, которое подтвердило, что он в 2021 году нарушил ковид-ограничения. В июле он посетил финал Уимблдонского турнира, не отсидев карантин, как того требовали установленные британским правительством правила, а в ноябре нарушил десятидневный карантин в Швейцарии, сообщал в декабре Reuters.

Антонио Орта-Осорио пришел в Credit Suisse в апреле 2021 года, до этого он был CEO Lloyds Banking Group. Предполагалось, что он поможет банку восстановить репутацию и улучшить корпоративную культуру после ряда недавних скандалов. Один из скандалов был связан со вскрывшейся слежкой за высокопоставленным сотрудником Икбалом Ханом, за которым шпионили по указанию руководства Credit Suisse. Еще один скандал был связан с убытками, которые банк понес из-за краха американского хедж-фонда Archegos Capital весной 2021 года.