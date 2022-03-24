Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Акционеры японского промышленного конгломерата Toshiba Corp. отклонили план руководства по разделению бизнеса на две части.

Это обусловлено сильным сопротивлением со стороны иностранных акционеров. Часть из них хотят, чтобы компания была продана тому, кто предложит самую высокую цену, сообщает The Wall Street Journal.

В феврале Toshiba объявила, что выделит бизнес по выпуску устройств, в том числе полупроводниковых компонентов, которые пользуются повышенным спросом на фоне глобального дефицита в последнее время. Оставшееся подразделение занималось бы энергетикой и инфраструктурными предприятиями, включая турбины и системы очистки воды. Процесс разделения компании после получения одобрения со стороны акционеров планировалось завершить к марту 2024 года.

Руководство Toshiba и иностранные акционеры, которым принадлежит примерно половина компании, годами расходятся во мнениях относительно будущего японского конгломерата. Акционеры настаивают на том, чтобы выплаты им были более значительными, а также на более масштабной реструктуризации компании.

Многие иностранные инвесторы заявили перед голосованием, что они не верят в то, что руководство и совет директоров Toshiba предприняли достаточные шаги для получения привлекательных предложений со стороны частных инвестфирм о покупке компании целиком. Такой выкуп, хотя и необычный для традиционной корпоративной культуры Японии, может позволить инвесторам относительно быстро выйти из своих инвестиций в Toshiba и получить прибыль, отмечается в статье.

Члены правления Toshiba заявляли о том, что у них были контакты с потенциальными частными инвесторами, но они так и не получили конкретного предложения для всей компании. По их словам, потенциальные покупатели вряд ли предложат хорошую цену за компанию в ее нынешнем виде из-за разнообразия бизнеса - от атомных электростанций до лифтов, поэтому лучше сначала заняться оптимизацией структуры.

Первоначально руководство Toshiba в ноябре 2021 года объявило о намерении выделить в самостоятельные публичные компании операции в сфере инфраструктурных услуг, а также выпуска устройств. Ожидалось, что другие активы, в том числе 40,6%-ная доля в производителе чипов памяти Kioxia Holdings Corp., останутся в третьей компании, которая сохранит имя Toshiba.

Этот план был разработан под давлением иностранных акционеров. Однако некоторые из них остались недовольны, призвав компанию принять более решительные меры для повышения стоимости Toshiba, переживающей непростой период.

Февральский план разделения также не получил поддержки со стороны ряда иностранных акционеров сразу же после его обнародования. Так, сингапурская 3D Investment Partners Pte., крупный акционер Toshiba, попросила комитет по стратегическому планированию рассмотреть другие альтернативы, включая продажу всей компании частному инвестору.

При этом Таро Шимада, назначенный на пост главного исполнительного директора компании в начале марта, говорил о том, что Toshiba не планирует продавать себя частному инвестору, который положит конец обращению акций компании на бирже.

Как поведет себя руководство компании после прошедшего в четверг голосования, пока не ясно. По мнению аналитиков, возможно, произойдут изменения в совете директоров или топ-менеджменте, возможно, состоятся новые переговоры с частными инвесторами.

Котировки акций Toshiba снизились на 0,7% по итогам торгов в четверг. За последний год капитализация компании увеличилась почти на 25%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 потерял 2,3% за этот период.