Toshiba передумала делиться на три части и разделится на две

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Японская корпорация Toshiba сообщила, что рассматривает возможность разделения на две самостоятельные компании. Таким образом, она пересмотрела прежний план, который под давлением акционеров предполагал деление бизнеса на три части, отмечает Nikkei.

Кроме того, теперь Toshiba намеревается продать 60%-ную долю в Toshiba Carrier Corp. своему партнеру по этому совместному предприятию Carrier Global Corp. примерно за 100 млрд иен ($870 млн).

Toshiba планирует объявить подробности этих "потенциальных стратегических вариантов" на встрече с инвесторами 7-8 февраля, говорится в сообщении компании.

В ноябре Toshiba заявила о намерении выделить в самостоятельные публичные компании операции в сфере инфраструктурных услуг, а также выпуска устройств. Другие активы, в том числе 40,6%-ная доля в производителе чипов памяти Kioxia Holdings Corp., останутся в третьей компании, которая сохранит имя Toshiba.

В презентации говорилось, что завершить реорганизацию и вывод компаний на открытый рынок планируется во втором полугодии 2023 финансового года (апрель 2023 - март 2024 годов).