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В работе большинства банковских торговых приложений и части брокерских возникли сбои

В работе большинства банковских торговых приложений и части брокерских возникли сбои
Фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Большая часть банковских торговых приложений и отдельные брокерские не выдерживают испытания первым днем торгов, следует из многочисленных сообщений инвесторов.

Так, приложение "Сбербанк инвестор" у большинства пользователей не открывается в принципе, приложение "ВТБ мои инвестиции" некоторым клиентам не дает совершать торговые операции, объясняя это переводом активов к другим брокерам.

Также некоторые пользователи не могут открыть торговое приложение Альфа-банка. О проблемах с подачами заявок сообщают пользователи приложения Тинькофф, "Открытия" и БКС.

"В связи с повышенным спросом у некоторых клиентов сейчас могут возникнуть временные затруднения со входом в мобильное приложение СберИнвестор и QUIK", - сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Воспользуйтесь, пожалуйста, услугой позднее", - предложили в комментарии Сбера.

Как сообщалось, в четверг биржа возобновила торги 33 акциями, входящими в индекс "Московской биржи", после перерыва с 25 февраля.

Торги в первый торговый день продолжатся до 14:00.

ВТБ Сбербанк Альфа-банк Тинькофф банк Открытие БКС
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