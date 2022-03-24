Рост индекса МосБиржи превысил 10% после возобновления торгов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций после возобновления торгов в четверг утром перешел к уверенному росту, повышение индекса МосБиржи превысило 10%.

К 10:22 индекс МосБиржи составил 2720,83 пункта (+10,13%), индекс РТС - 897,97 пункта (-4,16%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 22,4%.

Подорожали акции "Магнита" (+22,4%), "Сургутнефтегаза" (+20,2%), "Роснефти" (+19,8%), Сбербанка (+17,9%, "префы" выросли в цене на 19,8%), "Татнефти" (+17,5%), "Норникеля" (+16,5%), "Полюса" (+13,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+12,6%), акции "Газпрома" (+11,7%), "НОВАТЭКа" (+11%), "ЛУКОЙЛа" (+10,8%), "Русала" (+10,7%), "АЛРОСА" (+9,4%), "НЛМК" (+6,9%), "Московской биржи" (+6,5%), АФК "Система" (+5,8%), ВТБ (+3,8%), "ММК" (+3,2%), "МТС" (+0,4%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-6%), "Интер РАО" (-3,4%), "РусГидро" (-2,9%), "Северстали" (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:22 составил 23,72 млрд рублей (из них 8,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,63 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,35 млрд рублей на акции "Норникеля").