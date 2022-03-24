Казахстан не сможет перенаправить по другим маршрутам всю экспортируемую по КТК нефть

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Казахстан не сможет перенаправить по альтернативным маршрутам весь объем экспортируемой по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) нефти, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"По КТК в прошлом году отгружалось 53-54 млн тонн нефти, перенаправить такой огромный объем нефти достаточно сложно, однако у нас есть альтернативы, к слову скажу, наверное, не весь объем можно будет перенаправить. Для того, чтобы его полностью перераспределить, нужно время", - отметил министр в интервью телеканалу республиканскому Atameken Business.

По его словам, частично объем нефти будет перенаправлен через порт Актау.

"Мы какие объемы сможем перенаправить: частично это порт Актау, есть у нас нефтепровод, который идет через Самару и еще есть небольшой объем, который можно перевести в сторону китайского направления. Остальные более объемные маршруты, которые можно было бы рассматривать, они действительно займут время", - уточнил он.

Акчулаков также предположил, что нефтепровод КТК восстановят в течение месяца, он отверг мнение о длительности процесса.

"Я не думаю, что остановка КТК будет год или несколько месяцев. Наверное, будет значительно-значительно меньше. Три недели, месяц, может чуть больше", - сказал министр.

Министр также сказал, ссылаясь на слова руководителя КТК, что сейчас идет обследование выносных причальных устройств (ВПУ), которые находятся в море, и что шторм не позволяет сегодня водолазам сделать обследование повреждений.

"Надеемся, что сегодня - завтра мы ответ получим", - добавил Акчулаков.

Как сообщалось, консорциум КТК приостановил погрузку нефти на морском терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями ВПУ из-за неблагоприятных погодных условий.

Каспийский трубопроводный консорциум

КТК - крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний, созданный более 20 лет назад для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему поступает сырье в основном с крупных месторождений Западного Казахстана, а также от российских производителей, и затем переваливается в порту близ Новороссийска. На долю казахстанских грузоотправителей приходится около 80% объема транспортировки.

Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год, а после реализации программы устранения узких мест, рассчитанной до конца 2023 года, трубопровод сможет принимать до 83 млн тонн.