Девятый вал обрушил прокачку нефти по КТК. Обобщение

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Международный Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), транспортирующий казахстанскую и российскую нефть на международные рынки, из-за аномально неблагоприятных погодных условий оказался на грани остановки. Если это произойдет, то с рынка, где цены на нефть в очередной раз бьют исторические рекорды, уйдет еще более 1 млн баррелей в сутки. В этих условиях российские власти предрекают Европе, уже испытывающей дефицит сырья и нефтепродуктов из-за отказа покупать углеводороды у РФ, такую крайность, как нормирование потребления топлива.

Нефтяная артерия

КТК - крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний, созданный более 20 лет назад для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему поступает сырье в основном с крупных месторождений Западного Казахстана, а также от российских производителей, и затем переваливается в порту близ Новороссийска. На долю казахстанских грузоотправителей приходится около 80% объема транспортировки.

Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год, а после реализации программы устранения узких мест, рассчитанной до конца 2023 года, трубопровод сможет принимать до 83 млн тонн.

За время существования акционерная структура консорциума претерпевала изменения, но крупнейшие участники остались. На данный момент акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Последний оплот

На фоне того, как в течение месяца после начала военной операции РФ на Украине большинство зарубежных компаний объявили о выходе из российских проектов и совместных предприятий, американская Chevron воздерживалась от подобных заявлений. "Мы следим за развитием событий. Как всегда, мы соблюдаем все действующие законы и правила. Между тем, добыча "Тенгизшевройл" (в Казахстане - ИФ) продолжается бесперебойно, экспорт по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума происходит в обычном режиме", - сообщал "Интерфаксу" представитель Chevron.

В КТК агентству также говорили, что консорциум не имеет информации о выходе иностранных акционеров из проекта.

Помимо этого, сырье консорциума не попало под запрет на импорт российской нефти, который был принят США. На вопрос "запрещает ли исполнительный указ от 8 марта 2022 года торговлю сырой нефтью Каспийского трубопроводного консорциума?" OFAC ответил отрицательно. "Нет. Системы распределения, подобные тем, что действуют в рамках КТК, могут разделять различные источники сырой нефти, позволяя продавать и загружать сырую нефть, которая не имеет российского происхождения, отдельно. Запрет от 8 марта 2022 года распространяется на импорт определенных товаров из Российской Федерации в Соединенные Штаты и исключает импорт, который не имеет происхождения в Российской Федерации, даже если такие товары проходят транзитом через Российскую Федерацию или отправляются из нее", - говорилось в комментарии ведомства, опубликованном в списке вопросов и ответов по санкционному правоприменению.

Идеальный шторм

Но если санкции КТК удалось обойти, то погода оказалась консорциуму неподвластна. Норд-ост, который бушевал в Новороссийске, вырывал деревья и переворачивал машины, оказал влияние и на работу нефтяного терминала. Вечером 21 марта, после того, как порывы ветра во время шторма достигали 35 метров в секунду, КТК сообщил, что вывел из эксплуатации одно из трех выносных причальных устройств в связи с обнаруженным повреждением шланга. "Своевременное выявление неисправности позволило исключить риск попадания нефти в акваторию Черного моря", - подчеркивал консорциум.

Сначала КТК был уверен, что временный вывод из эксплуатации ВПУ-3 не должен повлиять на отгрузку нефти. Однако менее чем через сутки ситуация усугубилась - были выявлены повреждения на ВПУ-2. "Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ", - говорилось в сообщении. А еще через день погрузка нефти на танкеры была полностью прекращена. "ВПУ-1 также остановлено, погрузка не производится в связи с тем, что мы должны провести полное обследование. Однако на сегодняшний день наши водолазы пока не могут этого сделать по погодным условиям. Поэтому прием по трубопроводу происходит, но емкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера завтрашнего дня (24 марта - ИФ). Поэтому сокращение в перспективе этого и следующего месяца составит от 3 до 5 раз", - пояснил генеральный директор КТК Николай Горбань, подчеркивая аномальность прошедших штормов.

"Прокачка, прием по трубопроводу на сегодняшний день производится на сниженных режимах. У нас пока есть небольшой запас в резервуарном парке, но как я уже сказал, этот запас не бесконечный, поэтому мы предполагаем, что к концу четверга мы вынуждены будем остановиться. Риск остановки присутствует. И действительно это произойдет, потому что те повреждения, которые были выявлены, не позволят их устранить довольно быстро", - отметил он.

По его словам, ремонтные работы, которые подразумевают трудоемкие и высокотехнологичные операции, только на одном ВПУ займут минимум три недели. Кроме того, консорциум столкнулся с недобросовестным поведением партнеров. "Нам на сегодняшний день отказано в поставке плавучих шлангов всех типов и размеров, нам отказано в поставке гидрокомпенсаторов, как вы знаете, это очень критичная деталь для выносного причального устройства. Нам отказано в поставке запчастей для шарниров, потому что ВПУ у нас вращается вокруг своей оси и вот эти запчасти необходимые нам периодически, но на сегодняшний день поставки нет. Даже те авансовые платежи, которые были проведены в декабре месяце, на сегодняшний день Imodco, Blue Water, Gall Thomson - это те иностранные поставщики, которые поставляют и поставляли до этого, официально нас известили о том, что отказываются с нами дальше сотрудничать, и поставки произведены не будут", - сообщил Горбань. "Оперативный запас по нормативам у нас имеется, но он не достаточный, если будет дальнейшее развитие событий такое", - добавил руководитель КТК.

Единственная альтернатива

Казахстан уже прорабатывает альтернативные маршруты для экспорта нефти. "В настоящее время министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам", - сообщили в пресс-службе министерства энергетики.

"В прошлом году (КТК - ИФ) было отгружено 585 танкеров. Я могу назвать основные направления. Например, Италия - 213 танкеров, Франция - 39 танкеров, Соединенные Штаты - 26 танкеров, Испания - 41 танкер и еще ряд других стран. Естественно остановка и сокращение погрузки приведет к тому, что отгрузка в эти страны, можно сказать, упадет от трех до пяти раз", - сообщил Горбань.

Российская сторона уверяет, что делает все возможное для скорейшего восстановления работы КТК. "Управляют этим консорциумом иностранные инвесторы, такие как, например, Chevron, другие иностранные компании, техническое обслуживание тоже обеспечивает иностранная компания. С нашей стороны мы делаем все, чтобы обеспечить скорейшее (восстановление прокачки - ИФ), в том числе и оказание поддержки (оператору - ИФ) для того, чтобы этот нефтепровод и перелив в Новороссийске был восстановлен", - сказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы. "Тем не менее, по оценке специалистов это займет некоторое время, как докладывали коллеги, это может задать 1,5-2 месяца восстановление. И в этот период конечно этот объем нефти на мировые рынки может не поставляться, что может сказаться на рынках нефти", - добавил он.

"Евросоюз ввел санкции в отношении поставок нефтепродуктов относительно двух наших компаний. При этом запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 года, и на 8% ниже среднего значения за последние 5 лет. И вот нехватка дизельного топлива может стать более сильным дестабилизирующим фактором в условиях повышения спроса в связи с возобновлением грузовых и пассажирских перевозок после пандемии", - предостерег Новак там же в Госдуме. "В Германии, например, мы наблюдали рост цен на дизельное топливо на 40%", - добавил вице-премьер. "По оценкам специалистов, из-за санкций западные страны могут быть вынуждены ограничить или ввести нормирование потребления моторного топлива. Европейские политики должны уже сегодня объяснить своим граждан, к чему могут привести их дальнейшие недальновидные решения", - отметил он.