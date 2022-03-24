Подготовлены поправки о сохранении "старых" взысканий на время моратория о банкротстве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовило законопроект, по которому до конца 2022 года в случае введения моратория на банкротства на время его действия не будут приостанавливаться исполнительные производства, возникшие до его объявления, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с проектом.

По действующим правилам на время моратория "замораживаются" взыскания по "старым" долгам - возникшим до его объявления (статья 9.1 закона о несостоятельности). Однако в марте 2022 года Федеральная налоговая служба согласилась на новый мораторий, только если такое правило действовать не будет.

Такие коррективы позволили бы кредиторам, которые уже получили исполнительный лист, например банкам и налоговым органам, беспрепятственно, в том числе за счет имущества, продолжать взыскивать долги, которые ранее подтвердили суды.

В пояснительной записке не сказано, почему предлагается не приостанавливать исполнительные производства, и на это обратили внимание Банк России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП), рассказал источник "Интерфакса".

По его словам, ЦБ опасается, что "реализация норм законопроекта может создать неравные условия для кредиторов". А ФССП видит риски взыскания долгов с компаний, экономическая стабильность которых должна поддерживаться, в том числе и мораторием, рассказал он.

На эти риски ранее указывали и эксперты, говоря, что мораторий может потерять смысл, если будет отменена заморозка взысканий по "старым" долгам. Если запрета на взыскания не будет, то компании лишатся финансовых и временных ресурсов, необходимых для перестройки бизнеса, говорил "Интерфаксу" советник, руководитель судебно-арбитражной практики адвокатского бюро "ЕПАМ" в Санкт-Петербурге Евгений Гурченко. Вице-президент по правовому регулированию и правоприменению Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Варварин обращал внимание на то, что в таком случае одни кредиторы ничего не получат, а другие, которые успели получить исполнительный лист, смогут вернуть себе деньги за счет средств и имущества должника.

Подготовка постановления правительства о моратории на внешние банкротства идет уже почти месяц. В начале текущей недели глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил журналистам, что правительство на этой неделе может принять решение об объявлении моратория.

Предполагается, что мораторий на банкротства будет действовать полгода в отношении всех юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Под его действие могут не подпасть застройщики, сорвавшие срок ввода жилых домов в строй, так как только после признания их банкротами публично-правовая компания "Фонд развития территорий" может выплачивать компенсации дольщикам или принимать меры по достройке объекта.

Во время действия моратория кредиторы не вправе инициировать банкротство должников, но последние не ограничены в возможности инициировать дело о собственной несостоятельности либо отказаться от моратория.

Право вводить мораторий на банкротства по требованию кредиторов правительство получило весной 2020 года в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии. Закон о несостоятельности позволяет ему принимать такое решение "в исключительных случаях", например, "при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах". Правительство определяет круг лиц, на которые распространяется мораторий.

Впервые правом на введение моратория на внешние банкротства правительство воспользовалось в апреле 2020 года. Тогда он распространялся на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей, он действовал до 7 января 2021 года, для системообразующих и стратегических организаций - по 6 октября 2020 года включительно.