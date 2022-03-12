ФНС попросила не замораживать взыскания по старым долгам после моратория на банкротства

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) России поддержала предложение Минэкономразвития о введении полугодового моратория на внешние банкротства при условии отказа от приостановки исполнительного производства по взысканиям, возникшим до введения моратория, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с позицией службы.

Минэкономразвития предложило ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении всех юрлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и граждан. Во время действия моратория кредиторы не смогут инициировать банкротство должников, но последние не ограничены в возможности сами начать дело о собственной несостоятельности либо отказаться от моратория.

Действовать он должен в течение полугода с 1 марта 2022 года, рассказал источник, знакомый с проектом постановления правительства.

По его словам, ФНС согласовала этот документ при соблюдении двух условий. Во-первых, мораторий не будет иметь обратной силы и начнет действовать не раньше даты публикации постановления. Во-вторых, во время его действия не будет приостанавливаться исполнительное производство по ранее возникшим долгам.

Для выполнения последнего условия требуются коррективы в закон о банкротстве, в котором перечислены основания и последствия введения моратория.

В начале марта 2022 года ФНС сообщила, что с 9 марта приостановит инициирование дел о несостоятельности должников. При этом она не назвала дату, до которой служба не будет обращаться в суды с соответствующими заявлениями.

Право вводить мораторий на банкротства по требованию кредиторов правительство получило весной 2020 года в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии COVID-19. Закон о несостоятельности позволяет ему принимать такое решение "в исключительных случаях", например, "при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах". Правительство определяет круг лиц, на которые распространяется мораторий.

Впервые правом на введение моратория на внешние банкротства правительство воспользовалось в апреле 2020 года. Тогда он распространялся на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей, он действовал до 7 января 2021 года, для системообразующих и стратегических организаций - по 6 октября 2020 года включительно. Однако тогда большинство публичных компаний от него отказалось, чтобы сохранить право на выплату дивидендов и проведение buyback.