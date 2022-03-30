ФНС из-за опыта 2020 г. настаивает на выведении взысканий из моратория на банкротства

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Тотальное прекращение взысканий по "старым" долгам в рамках моратория на банкротства чревато неплатежами и злоупотреблениями со стороны платежеспособных компаний, которые смогут рассчитываться с контрагентами избирательно, считает Федеральная налоговая служба и настаивает, чтобы в случае нового введения моратория этот подход не применялся.

ФНС ссылается на опыт первого моратория 2020 года, когда именно так себя вели крупные компании, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией службы.

Негативный прошлый опыт

Главный аргумент, содержащийся в письме в Минэкономразвития замглавы ФНС Константина Чекмышева заключается в том, что отказ от принудительного исполнения, в том числе судебных решений, приведет к тому, что даже платежеспособные компании "смогут безосновательно уклониться от своих обязанностей либо исполнять их выборочно", а это чревато финансовыми проблемами для их контрагентов.

ФНС ссылается на опыт применения моратория на банкротства в 2020 году. Тогда, по данным службы, приостановка исполнительных производств стала причиной многочисленных споров из-за нежелания платежеспособных организаций платить своим контрагентам.

Чекмышев приводит несколько примеров. В частности, случай небольшой рязанской логистической компании ООО "Восо-Логистик", которой мораторий помешал получить 28,8 млн руб. за неоплаченную перевозку грузов от "Почты России", которая оказалась под защитой как стратегическое предприятие. "Из-за отказа АО "Почта России" погашать долг со ссылкой на мораторий его кредитор - субъект малого и среднего предпринимательства оказался на грани банкротства", - говорится в письме.

"Восо-Логистик" летом 2020 года даже обратилась в Верховный суд РФ с требованием отменить постановление правительства о введении моратория, так как он распространялся на все стратегические и системообразующие компании без всяких критериев отнесения их к пострадавшим от COVID-19. Но суд оснований для признания постановления недействительным не нашел.

"Имеются иные многочисленные судебные споры, когда платежеспособные организации и аффилированные к ним лица используют ограничения на проведение исполнительных действий для непогашения долгов при отсутствии к этому объективных оснований: ПАО "Южный Кузбасс" ("Мечел"), ОАО "РЖД", ООО "А101", ПАО "ГК ПИК" и другие", - говорится в письме Чекмышева.

В случае введения нового моратория негативные последствия могут быть более масштабными, следует из письма Чекмышева. В 2020 году мораторий вводился в качестве антикризисной меры в связи с негативными экономическими последствиями пандемии COVID-19 и действовал для системообразующих и стратегических предприятий, а также компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) из наиболее пострадавших отраслей. Новый мораторий может распространиться на более широкий круг лиц, указывает замглавы ФНС.

Альтернативные варианты

ФНС отмечает, что действующее законодательство и так позволяет должникам получить отсрочку или рассрочку по оплате долга по исполнительному листу. Для этого они могут обратиться в суд, выдавший исполнительный лист (статья 324 Арбитражного процессуального кодекса РФ, статья 37 закона "Об исполнительном производстве").

Кроме того, служба напоминает о введенном летом 2020 года механизме судебной рассрочки, которым могут воспользоваться лица "при наличии объективных причин, указывающих на снижение доходов". Это снижение выручки (дохода) должника на 20 и более процентов в отчетном периоде, в котором возбуждено дело о банкротстве по сравнению с аналогичным периодом предыдущего календарного года, или год к году.

Воспользоваться рассрочкой, правда, можно только в рамках дела о банкротстве, которое должник может инициировать самостоятельно. При вынесении решения о предоставлении рассрочки суд прекращает дело о банкротстве, а в случае неисполнения ее условий - возобновляет.

Межведомственные разногласия

ФНС согласовала идею Минэкономразвития о введении нового полугодового моратория на банкротства только при условии отказа от приостановки исполнительного производства по долгам, возникшим до его объявления. Сейчас статья 9.1 закона о несостоятельности обязывает на время моратория "замораживать" взыскания по "старым" долгам - возникшим до его объявления.

Минэкономразвития оформило инициативу ФНС в виде законопроекта, но единодушного одобрения от заинтересованных ведомств не получило. Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) заявили о рисках взыскания долгов с компаний, экономическая стабильность которых должна поддерживаться, в том числе и мораторием. А Банк России высказал опасения, что "реализация норм законопроекта может создать неравные условия для кредиторов".

Кроме того, ЦБ и ФССП обратили внимание на отсутствие в пояснительной записке к проекту объяснений, почему предлагается не приостанавливать исполнительные производства.

До сих пор правительство не объявило мораторий на банкротство и не внесло упомянутый законопроект в Госдуму.