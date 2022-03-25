Трейдеры из Китая отгрузили пробные партии глинозема "Русалу"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Китайские трейдеры поставили "Русалу" две пробных партии глинозема, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров, знакомых с этим вопросом.

"Русал", крупнейший производитель алюминия вне Китая, столкнулся с нехваткой глинозема после остановки Николаевского глиноземного завода и отказа Австралии поставлять сырье в Россию на фоне конфликта с Украиной. В итоге под угрозой оказалось около 40% снабжения "Русала" сырьем для производства металла, что может заставить компанию сократить выпуск алюминия.

Трейдеры сообщили агентству, что порядка 30 тысяч тонн глинозема были погружены на два судна, вышедших из Китая.

Относительно небольшой объем объясняется необходимостью проверить, столкнется ли груз с какими-либо проблемами, вызванными сбоями в логистике или санкциями. Если схема будет устойчивой с точки зрения логистики, финансов и юридических последствий, трейдеры будут готовы к дальнейшим поставкам. По словам трейдеров, к отправке готовы еще 30 тысяч тонн.

По словам трейдеров, сырье в основном поступает от китайских производителей глинозема, но вовлечены могут быть также лица, которые имеют ограниченное международное присутствие, что является обычной практикой для смягчения последствий вторичных санкций.

Собеседники агентства подчеркнули, что сделка была заключена из коммерческих соображений, продиктованных дефицитом сырья у "Русала", а не под влиянием распоряжений властей Китая. Тем не менее, обычно Китай редко экспортирует глинозем, предпочитая перерабатывать его внутри страны.

"Русал" уже обращался к Китаю за помощью в борьбе с ограничениями США в 2018 году, когда в отношении компании действовали прямые санкции. Тогда компания изучала возможность покупки глинозема в Китае и продаж алюминия в этой стране. Экспорт глинозема из Китая в Россию в том году резко возрос.

"Русал" продает около 42% продукции в ЕС и 8% в США. Доля России и СНГ в продажах составляет около 28%.