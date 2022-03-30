Запрет Австралии поставок глинозема в Россию затронет 20% потребностей "Русала"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Введенный Австралией 20 марта запрет на экспорт глинозема и бокситов в Россию затронет почти 20% потребности "Русала" в этом сырье, сообщила компания.

Также "Русал" напомнил о временной остановке производства на Николаевском глиноземном заводе, где годом ранее было произведено 1,8 млн тонн глинозема. Николаевский завод приносил около 20% от общего выпуска глинозема "Русала", это второй крупнейший глиноземный актив компании.

"Русал" признавал риск недозагрузки российских алюминиевых заводов в связи с текущей внешнеполитической ситуацией - эта была одна из причин обращения компании в правительство с просьбой смягчить последствия роста ключевой ставки ЦБ для своих кредитов.

Тогда же компания отмечала, что, помимо остановки Николаевского глиноземного завода и блокировки его финансовой деятельности, существует риск остановок поставок сырья с зарубежных активов, в том числе с глиноземного завода Aughinish (Ирландия). Aughinish - крупнейший глиноземный актив "Русала", в 2021 году выпустил 1,88 млн тонн глинозема (23% от общего выпуска сырья).

Помимо сложностей с сырьем, "Русал" отметил возможность перебоев с поставкой оборудования. "В связи с санкциями в отношении России у "Русала" потенциально могут возникнуть трудности с поставкой оборудования, что может привести к отсрочке реализации инвестиционных проектов", - говорится в пресс-релизе.

Возможная замена кредитных линий в валюте долговыми обязательствами, номинированными в рублях, может негативно сказаться на финансовых результатах в связи с высокими процентными ставками на рублевом рынке, вызванными общей нестабильностью, и установленной Банком России ключевой ставкой на уровне 20%, подчеркнула компания.

Недавно объявленное российским правительством намерение изменить регулирование цен на металлы на внутреннем рынке может негативно сказаться на рентабельности компании.

"Компания продолжает оценку влияния этих обстоятельств на финансовое положение и результаты деятельности в 2022 году и далее, и сделает дополнительные объявления, если и когда это будет необходимо", - отмечается в сообщении.