В Мясной ассоциации заявили, что надо не ИТ усиленно поддерживать, а агропром

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Дополнительная потребность в средствах на льготное кредитование АПК РФ оценивается в 65-75 млрд рублей. Выделенных 30 млрд рублей недостаточно, считают эксперты, принявшие участие в "круглом столе", посвященном мерам господдержки в сельскохозяйственном секторе.

О мероприятии сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"В ближайшие месяцы продовольствие будет головной болью многих правительств мира, - полагает глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, процитированный в пресс-релизе. - Поэтому надо не ИТ усиленно поддерживать, а именно агропром. Вот выделили 30 млрд рублей на льготное кредитование. Но это смехотворная сумма, учитывая необходимость перехода на стопроцентную предоплату, задержку с оплатой экспорта и задачи посевной и уборочной. 75 млрд рублей, как минимум, нужно".

Российский зерновой союз оценил дополнительную потребность в 65 млрд рублей.

"Льготное кредитование, действительно, срочная задача. Мы насчитали потребность в объеме 65 млрд рублей, - заявил вице-президент союза Александр Корбут. - Надо учитывать, что из зерновиков экспортными пошлинами "вытрясли" 250 млрд рублей, у них денег нет. И очень важно, чтобы поддержка доставалась всем, а не единичным компаниям. Одни лишь системообразующие отрасль не вытянут".

"Отрасль инерционна, и проблемы вырастут через год-другой, - предупредил он. - Пока работаем на тех ресурсах, которые закупили раньше. Но издержки уже выросли на 20-30%, и дальше лучше не будет. Поскольку ситуация экстраординарная, года на два можно сконцентрировать все средства госпрограмм на конкретных, узких направлениях, не распыляя их на все, и тем самым преодолеть критическое нарастание проблем".

Президент агрохолдинга "Мираторг" Виктор Линник также считает недостаточными средства, выделенные на льготное кредитование. "Импортная составляющая сельского хозяйства подорожала очень значительно, - отметил он. - Проблемы с логистикой, требования полной предоплаты для импорта и задержки в оплате продукции, поставленной на экспорт – все это приводит к кассовым разрывам, и это касается всех компаний отрасли, независимо от размера".

По его словам, сейчас необходимо "короткое" льготное кредитование на оборотные цели. "Уже объявлено о дополнительных бюджетных ассигнованиях на субсидирование льготных сельхозкредитов, но этого недостаточно. Поднятие ключевой ставки ЦБ сильно отразилось на цене заемных денег, поэтому объем субсидирования надо увеличивать пропорционально, в два-три раза. Ну, или снижать обратно ставку, потому что фактически государство из одного кармана в другой перекладывает деньги", - считает Линник.

"На мой взгляд, сейчас вообще нет оснований держать ставку ЦБ на таком высоком уровне, - согласился Титов. - Рубль более-менее стабилизировался, действует налог на конвертацию, обязательство продажи валютной выручки. Этого вполне достаточно, чтобы опять рубль не уронить. Зачем держать такую высокую ставку? Наоборот, деньги с депозитов должны идти в экономику, на вновь открывшийся фондовый рынок".

Касаясь поддержки малообеспеченных слоев населения, Титов напомнил о давней идее прямого стимулирования потребления. "Аналоги американских food stamps сегодня вводить обязательно, - уверен бизнес-омбудсмен. - И производство товаров, выделяемых по этим карточкам, должно субсидироваться".

Линник также призвал к радикальному сокращению административного давления и отмене излишних требований в отрасли. "И пора прекращать работу с маркировкой, - уверен глава "Мираторга". - "Честный знак" (система маркировки - ИФ) – это просто сбор денег со всех граждан Российской Федерации, дополнительная нагрузка на себестоимость товаров. Есть вещи, которые действительно надо делать, но на которые в нынешней острой ситуации не хватает денег. А "Честный знак" не приносит никакой добавленной стоимости и никакой пользы ни для производителя, ни для потребителя".