Отдельные товары в Wildberries подорожали в марте в четыре раза

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В марте цена на отдельные товары у ритейлера Wildberries выросла до 300%, сообщили "Интерфаксу" в сервисе аналитики и управления продажами на маркетплейсах Mpstats.

"Бумага для офисной техники формата А4 некоторых производителей показала рост более чем на 300%. Так, пачка бумаги в 500 листов бренда SvetoCopy 1 марта стоила 517 рублей, 25 марта - 2 450 рублей. Цена аналогичной пачки Mondi: на 1 марта - 857 рублей, на 25 марта - 1 065 рублей", - говорится в ответе на запрос агентства.

Упаковка из шести контактных линз Acuvue Oasys with Hydraclear Plus (производство США) на 1 марта стоила 1 380 рублей, на 25 марта - 2 456 рублей (рост в 1,8 раза). Стоимость линз корейской марки Adria Season выросла лишь почти на 10%: пара линз квартальной замены обходилась 1 марта в 692 рублей, 25 марта в 747 рублей.

"Наличие товаров различных брендов в одной и той же категории при этом остается неравномерным. Это связано с тем, что производители некоторых товаров заявили о полной или частичной приостановке своей деятельности в России и ограничили свой ассортимент продукции, представленной на маркетплейсах. К примеру, некоторые виды сухих смесей бренда NAN швейцарской компании Nestle, заявившей о приостановке продаж продукции за исключением детского и медицинского питания, выросли в цене незначительно (879 рублей на 1 марта против 945 рублей на 25 марта), но почти исчезли из наличия товаров на Wildberries", - сообщили в сервисе аналитики.

Объем продаж смесей NAN в марте по сравнению с февралем 2022 года вырос почти вдвое - до 67 953 единиц продукции с 38 097 соответственно.

"Покупатели отреагировали ажиотажным спросом, так как резкий перевод ребенка на питание нового производителя может негативно сказаться на самочувствии", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что смеси других производителей на складах поставщиков имеются в большом количестве.

По мнению аналитиков, цены на кофе начали расти еще до объявленных санкций.

"События, последовавшие после их объявления, также значительно повлияли на стоимость кофейного зерна из-за удорожания логистики. За килограммовую пачку Paulig в зернах 1 марта можно было заплатить 1 110 рублей, сегодня же - 2040 рублей. Удорожание составило 83%. Пачка кофе Lavazza аналогичного веса стоила в начале месяца 1 398 руб. В середине марта, на волне новостей о резком скачке стоимости кофе, селлеры повысили цену до 2 576 (рост на 84%). Однако вслед за стихнувшим ажиотажем снизилась стоимость, сейчас она составляет 1 932 рублей"- констатировали в сервисе.

Наряду с подорожанием продуктов питания значительно выросли в цене корма для животных: многие хозяева не готовы резко менять рацион питомцев и делают закупки впрок, создавая ажиотажный спрос на определенные виды кормов.

Так, помимо роста цен корма бренда Royal Canin показали рекордные объемы продаж в марте. К примеру, корм для пожилых собак всех пород, стоивший 1 703 рублей повысился в цене до 2 276 (на 34%) и был куплен свыше 10 тысяч раз против 67 штук в феврале.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер.