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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:12

Нерезиденты в феврале снизили вложения в ОФЗ на 172 млрд рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Нерезиденты в феврале 2022 года снизили вложения в ОФЗ на 172 млрд рублей, или на 5,8%, до 2,782 трлн рублей с 2,954 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ на 1 марта 2022 года стал минимальным с 1 октября 2019 года, когда они составляли 2,617 трлн рублей.

Снижение инвестиций резидентов в феврале зафиксировано пятый месяц подряд начиная с 1 октября 2021 года. За октябрь-февраль снижение составило 601 млрд рублей, или 17,8%, после роста в мае-сентябре на 502 млрд рублей, или на 17,4%.

Объем рынка ОФЗ в феврале стал больше на 107 млрд рублей, или на 0,7%, увеличившись до 15,609 трлн рублей с 15,502 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 марта 2022 года уменьшилась до минимальных с 1 декабря 2012 года (тогда их доля составляла 17,4% при объеме инвестиций 557 млрд рублей) 17,8% с 19,1% на 1 февраля.

Абсолютный максимум долевого показателя был зафиксирован 1 марта 2020 года - 34,9%. Спустя два года он стал меньше в два раза.

ЦБ РФ
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