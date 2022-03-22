Цены большинства выпусков ОФЗ выросли во вторник на 0,5-7%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Котировки большинства выпусков облигаций федерального займа как с постоянным (ОФЗ-ПД), так и с переменным купоном (ОФЗ-ПК), а также инфляционные выпуски умеренно подросли (на 0,5-7%) по итогам основных торгов "Московской биржи" во вторник второй день подряд. Ценовой индекс гособлигаций RGBI, рассчитываемый биржей, вырос за день на 4,9% – до 107,51 пункта.

При этом лишь ОФЗ-ПД по итогам двух торговых дней остаются в минусе (-0,6-9,1%) по отношению к закрытию 25 февраля, в то время как остальные бумаги выросли в цене по отношению к уровням до трехнедельной приостановки торгов на бирже. ОФЗ-ПК подорожали за два дня на 0,6-7,8%, ОФЗ-ИН - на 3,4-7%.

Доходности "длинных" ОФЗ-ПД к концу торговой сессии 22 марта опустились до 12,8-13,3% годовых, "коротких" - до 15-17,2% годовых, что заметно ниже текущего уровня ключевой ставки ЦБ РФ (20% годовых). Активность торгов при этом была не очень высокой (в режиме основных торгов объем сделок за день лишь слегка превысил 8 млрд рублей).

Пик падения рублевых гособлигаций, торги которыми открылись накануне после трехнедельного перерыва, пришелся на первый час (с 10:00 до 11:00 по Москве), когда "Московская биржа" проводила торги в режиме аукциона открытия, в ходе которого были замечены крупные заявки на покупку ОФЗ. По итогам аукциона открытия падение цен большинства выпусков ОФЗ-ПД составило от 1% до 32%, в то время как облигации с плавающей ставкой и инфляционные бумаги продемонстрировали по итогам аукциона в целом боковую динамику.

Благодаря стабилизирующей роли крупных заявок на покупку на аукционе открытия практически с самого начала основных торгов на "Мосбирже" (13:00 по Москве) котировки ОФЗ-ПД перешли к коррекционному росту и к концу сессии (17:00) отыграли часть утренних потерь. При этом цены ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН в ходе основных торгов 21 марта продемонстрировали умеренный рост.

В ходе торгов во вторник позитивная динамика цен большинства выпусков ОФЗ, сформировавшаяся накануне, сохранилась. Участники рынка в целом позитивно смотрят на дальнейшие перспективы, ожидая, что ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 20% годовых продержится недолго, и в дальнейшем прогнозируют ее снижение, что позитивно скажется на котировках ОФЗ, прежде всего дальнего сегмента.

Комментарии аналитиков

По словам старшего трейдера управляющей компании "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, сегодня был второй день торгов на долговом рынке, причем сессия проходила в стандартном режиме с 9:50 до 18:50 по московскому времени. Возвращение торгов в привычные временные рамки – хороший сигнал. К торгам доступны 55 выпусков ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI открылся во вторник с повышением, провел день в плюсе и в итоге закрылся ростом на 4,94%, до 107,51 пункта. Сейчас показатель стоит ниже уровней 25 февраля чуть меньше чем на 1%. При этом в начале торгов накануне индикатор приближался к минимальным с декабря 2014 года значениям.

"В понедельник "Московская биржа" начала расчет трех индикаторов - кривой бескупонной доходности и двух индексов. Первый из показателей является основой для расчета ставок по всем облигациям. Исходя из параметров G-кривой, можно говорить, что рынок ждет сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на высокой отметке в 20% годовых еще какое-то время, но ее роста не ожидается, и спустя время показатель будет снижаться", - отмечает Силаев.

"Доходность "длинных" ОФЗ сейчас превышает ставки по депозитам на срок 1 год и более. Кроме того, присутствуют сильные ожидания снижения процентных ставок в среднесрочной перспективе. На этом фоне покупка классических ОФЗ смотрится интересно для долгосрочных инвесторов", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Вместе с тем эксперт обращает внимание на то, что "в ближайшее время инфляция, скорее всего, превысит доходность ОФЗ. Это может привести к усилению продаж и локальному снижению цен гособлигаций. Сильное влияние на рынок будут оказывать уровни покупки облигаций со стороны ЦБ РФ, который, вероятно, не даст доходности ОФЗ уйти выше ключевой ставки".