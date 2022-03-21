ЦБ в первый день торгов ОФЗ обозначил критический уровень цен и почти не участвовал в сделках

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России в первый день торгов ОФЗ на "Мосбирже", вероятно, обозначил критический уровень цен и почти не участвовал в сделках, следует из опроса участников рынка, проведенного "Интерфаксом".

Результаты первого торгового дня в основной сессии после перерыва с 28 февраля оказались гораздо лучше ожиданий.

"На внебиржевом рынке индикативные котировки были исходя из доходностей ОФЗ около 20%. Но по факту все оказалось не так драматично", - рассказывает гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков.

На дискретном аукционе, который начался в 10:00, преобладали продавцы.

"Аукцион продолжался примерно час, однако за несколько минут до его завершения пришли огромные биды (заявки на покупку - ИФ) и выставились на определенных уровнях. Все, что было ниже (по цене - ИФ), в итоге было выкуплено. Заявки появились на ожидаемых уровнях - чуть ниже 20% доходность по коротким ОФЗ и около 17% по длинным. Судя по размеру заявок от 3 млрд до 100 млрд рублей, это теоретически мог быть и Банк России или любой другой очень большой игрок", - предположил портфельный управляющий УК "Альфа Капитал" Евгений Жорнист.

Банк России к моменту выхода публикации не ответил на запрос "Интерфакса". Однако участники рынка предполагают, что это был именно он, учитывая заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в минувшую пятницу, что в случае необходимости ЦБ выступит покупателем.

Возможный объем покупок регулятора оказался небольшим. По данным "Мосбиржи", объем торгов на аукционе составил всего 2,6 млрд рублей.

Рост вопреки ожиданиям

Регулятор фактически показал инвесторам минимальный уровень цен ОФЗ, однако в основных торгах не участвовал, так как рынок начал расти. Заявки просто не доходили до обозначенных ЦБ уровней.

"Банк России, продемонстрировав готовность купить, подтолкнул тем самым к более активным покупкам других участников рынка. В итоге поддержка ЦБ была фактически не нужна. У ЦБ не было никакого смысла приобретать ОФЗ с доходностью 15% и косвенно способствовать росту инфляции. Логично ЦБ покупать бумаги с доходностью, сопоставимой с ключевой ставкой", - предположил Третьяков.

"До открытия торгов казалось, что день должен быть очень активным. Ожидались "ликвидации". Но, как показала действительность, открытие рынка в отсутствие нерезидентов неожиданно прошло без эксцессов. После утреннего скачка доходностей до 20% годовых по краткосрочным облигациям, 18% годовых по среднесрочным (дюрация 2-5 лет) и 17% годовых по долгосрочным (дюрация более 5 лет) облигациям рынок практически вернулся к уровням до его закрытия в конце февраля", - добавил начальник управления анализа рынков компании "Открытие Инвестиции" Антон Затолокин.

При этом активными покупателями выступали физлица. По данным "Мосбиржи", их доля в общем обороте составила 35%.

Сделки с облигациями заключили 91 профессиональный участник торгов и 82 тыс. частных инвесторов.

"Прошло огромное количество заявок, то есть было похоже, что активными покупателями выступили в том числе и ритейловые инвесторы", - подтвердил Жорнист.

Однако профессиональные инвесторы тоже были достаточно активны.

"Сейчас доходности длинных ОФЗ ниже, чем доходности коротких. Участники, помня про 2014 и 2008 годы, ждут, что ставка будет снижаться, и хотят заработать. Спрос связан с тем, что у многих инвесторов за время закрытия рынка набежала дополнительная ликвидность, у инвесторов скопился кэш, который хотелось бы потратить", - полагает Третьяков.

Впрочем, рост цен ОФЗ в первый день торгов проходил на небольших оборотах.

Впереди консолидация

Эксперты полагают, что за ростом первого дня последует консолидация котировок ОФЗ на текущих уровнях.

"Мне кажется, рынок слишком оптимистично оценивает ситуацию, доходность 15% в текущих условиях выглядит заниженной, с учетом существующих рисков и темпов ускорения инфляции. Когда инвесторы увидят выход инфляции на уровень выше 20%, это охладит их пыл и заставит задуматься о возможном дальнейшем повышении ставки", - подытожил Третьяков.

По итогам торгового дня 21 марта доходности 3-летних ОФЗ составили 15,3%, 5-летних - 14,6%, 10-летних - 13,6%.

Как сообщалось, 21 марта возобновились торги в основной секции "Мосбиржи" в сегменте ОФЗ, они стояли на паузе с 28 февраля.

С 10:00 до 11:00 торги проходили в режиме дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 – в обычном режиме, короткие продажи были запрещены.