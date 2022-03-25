ЦБ РФ решил возобновить покупку золота у банков

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ спустя непродолжительное время после решения о приостановке покупки золота у кредитных организаций для удовлетворения спроса населения на этот актив, возобновляет эти операции.

"Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене. Цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5 тыс. рублей за 1 грамм", - говорится в сообщении ЦБ.

"Установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году. По истечении указанного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", - отмечает регулятор.

Последняя учетная цена на золото, по данным Банка России, превышала 6 тыс. рублей за один грамм.

ЦБ с 15 марта 2022 года приостановил покупку золота у кредитных организаций с целью создания условий для удовлетворения спроса населения на этот металл.

Банк России возобновил покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов 28 февраля 2022 года, спустя почти два года после приостановки этих операций. Покупку золота на рынке регулятор приостановил с 1 апреля 2020 года.

Банк России активно и непрерывно покупал золото с 2014 года и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок.

Ряд западных стран в конце февраля 2022 года ввел санкции на операции с Банком России и Минфином РФ, ограничив возможность России пользоваться частью золотовалютных резервов. Накануне OFAC (подразделение Минфина США) пояснило, что сделки с золотом из резервов РФ подпадают под ранее принятые санкции (то есть операции с этим активом несут санкционные риски для контрагентов). ЦБ заявил, что все золото из международных резервов РФ находится в его хранилищах на территории России.