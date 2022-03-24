OFAC разъяснил, что сделки с золотом из российских резервов попадут под санкции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сделки с золотом из российских резервов подпадают под санкции, ранее принятые в отношении Банка России, Минфина и Фонда национального благосостояния, разъяснил OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США).

"Любая сделка, в которую вовлечено золото, имеющее отношение к Центральному банку РФ, покрывается существующими санкциями", - говорится в разъяснении.

Резиденты США (OFAC перечисляет, например, дилеров рынка золота, индивидуальных трейдеров, переработчиков, финансовые институты) не имеют права совершать сделки с золотом, в которые вовлечены лица из санкционных списков, говорится в новом пункте списка вопросов и ответов, опубликованном в четверг. Запрет распространяется на сделки с Банком России, Минфином и ФНБ, подчеркивается в документе.

Лица, подпавшие под антироссийские санкции, используют различные меры для того, чтобы избежать их воздействия, поэтому резиденты США, в том числе участники рынка золота, должны проявлять бдительность, совершая сделки, предупреждает OFAC.

На конец января стоимость монетарного золота в международных резервах России составляла $132,26 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.

Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с Министерством финансов, чтобы вслед за валютными заблокировать и золотые резервы России, сообщали на этой неделе американские СМИ со ссылкой на источники. Сохранит ли эта инициатива актуальность после публикации нового разъяснения OFAC, пока не сообщалось.