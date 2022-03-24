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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

OFAC разъяснил, что сделки с золотом из российских резервов попадут под санкции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сделки с золотом из российских резервов подпадают под санкции, ранее принятые в отношении Банка России, Минфина и Фонда национального благосостояния, разъяснил OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США).

"Любая сделка, в которую вовлечено золото, имеющее отношение к Центральному банку РФ, покрывается существующими санкциями", - говорится в разъяснении.

Резиденты США (OFAC перечисляет, например, дилеров рынка золота, индивидуальных трейдеров, переработчиков, финансовые институты) не имеют права совершать сделки с золотом, в которые вовлечены лица из санкционных списков, говорится в новом пункте списка вопросов и ответов, опубликованном в четверг. Запрет распространяется на сделки с Банком России, Минфином и ФНБ, подчеркивается в документе.

Лица, подпавшие под антироссийские санкции, используют различные меры для того, чтобы избежать их воздействия, поэтому резиденты США, в том числе участники рынка золота, должны проявлять бдительность, совершая сделки, предупреждает OFAC.

На конец января стоимость монетарного золота в международных резервах России составляла $132,26 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.

Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с Министерством финансов, чтобы вслед за валютными заблокировать и золотые резервы России, сообщали на этой неделе американские СМИ со ссылкой на источники. Сохранит ли эта инициатива актуальность после публикации нового разъяснения OFAC, пока не сообщалось.

Банк России Минфин ФНБ США OFAC Конгресс
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